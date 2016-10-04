﻿فرق القاع المكافحة تحسم صراع الصدارة بلقاء الكبار

بوينس آيرس – د ب أ: مع وصول قطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، إلى منتصف الطريق، تدرك كل المنتخبات العشرة المشاركة في هذه التصفيات ثمن كل نقطة في المباريات المتبقية وتضع لها حسابات خاصة.

وتسدل المنتخبات العشرة الستار على جولة الذهاب غدا الخميس من خلال فعاليات الجولة التاسعة من التصفيات والتي تتجه فيها معظم الأنظار صوب فرق المؤخرة التي تصطدم في هذه الجولة بالفرسان الثلاثة الاوائل. وتملك بوليفيا وبيرو وفنزويلا التي تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة، القدرة على تغيير شكل الصدارة وترتيب المراكز الأولى في هذه الجولة وقبل بداية مرحلة الإياب التي تنطلق بفعاليات الجولة العاشرة يوم الثلاثاء المقبل. ويصطدم أوروغواي المتصدر (16 نقطة) بنظيره الفنزويلي المتذيل بنقطتين، كما يلتقي المنتخب البرازيلي (15 نقطة) نظيره البوليفي (سبع نقاط) فيما يحل المنتخب الأرجنتيني (15 نقطة) ضيفا على بيرو (سبع نقاط). وما زالت الفرصة سانحة أمام كل المنتخبات العشرة لحجز إحدى بطاقات التأهل للمونديال، حيث تتأهل المنتخبات الأربعة الاولى في نهاية التصفيات إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض الخامس دورا فاصلا أمام بطل اتحاد أوقيانوسيا.

وقبل شهر واحد فقط، كشف رافاييل دوداميل مدرب فنزويلا عن شعوره بالإحباط لحصد نقطتين فقط من أول ثماني مباريات، مشيرا إلى أن هذا لا يبشر بالذهاب إلى روسيا. وتحلى ببعض الواقعية أكد فيها أن فريقه يستغل التصفيات الحالية كجزء من الإعداد في خطته لبلوغ كأس العالم التالية في 2022 بقطر. لكن هذه التصريحات، التي تبدو في ظاهرها وكأنها تتسم باليأس، قد تكون مؤشرا على أن الفريق الفنزويلي قد يسعى خلال المباريات العشر المتبقية إلى لفت الأنظار إليه من خلال تفجير المفاجآت والتأكيد على بعض التطور التدريجي في مستواه، لا سيما وأنه ليس لديه ما يخسره حاليا. كما تبدو الفرصة سانحة أمام بيرو وبوليفيا لتفجير المفاجأة أمام الأرجنتين والبرازيل، علما أن بيرو وبوليفيا ما زالا في بؤرة المنافسة عمليا على مراكز التأهل، حيث تفصلهما ست نقاط فحسب عن كولومبيا والإكوادور الرابع والخامس. وبدأ المنتخبان البوليفي والبيروفي مسيرته في التصفيات بشكل سيئ للغاية حيث حقق كل منهما انتصارا واحدا فقط في أول ست مباريات، وتجمد رصيد بوليفيا عند ثلاث نقاط مقابل أربع نقاط لبيرو من أول ست مباريات. لكن وضع الفريقين تحسن بشكل كبير من خلال الجولتين السابعة والثامنة الشهر الماضي. وحصد المنتخب البوليفي بقيادة مدربه الجديد آنخيل هويوس أربع نقاط من مباراتيه حيث فاز على بيرو وتعادل مع تشيلي فيما حصد بيرو ثلاث نقاط من الفوز على الإكوادور.

وإذا كانت نتيجة الجولتين الماضيتين مصدر التفاؤل الأكبر لبوليفيا في مواجهة البرازيل، فإن مصدر التفاؤل الكبير لبيرو في مواجهة الأرجنتين هو أن المهاجم الفذ ليونيل ميسي سيغيب عن هذه المواجهة في ليما عاصمة بيرو. وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في جميع المباريات التي خاضها ميسي مع الفريق في هذه التصفيات فيما انتزع انتصارا واحدا فقط من خمس مباريات بدون ميسي. ويستطيع بيرو بقيادة مهاجمه المخضرم باولو غيريرو إحراج الأرجنتين في غياب ميسي. وبعيدا عن هذه المواجهات الثلاث، تبدو المباراتان الأخريان في هذه الجولة في غاية الصعوبة والتكافؤ حيث يلتقي المنتخب الإكوادوري (13 نقطة) نظيره التشيلي (11 نقطة) ويحل المنتخب الكولومبي (13 نقطة) ضيفا على باراغواي (12 نقطة).