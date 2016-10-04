﻿نيمار ينضم إلى معسكر السامبا وكوتينيو يحذر!

ناتال (البرازيل) – د ب أ: أكد فيليب كوتينيو نجم المنتخب البرازيلي أن مباراة الفريق المقررة غدا الخميس أمام نظيره البوليفي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 ستكون في غاية الصعوبة.

وأوضح كوتينيو: «سنواجه بعض الصعوبات لأن المنتخب البوليفي يمر حاليا بأفضل فترة له في مستواه بالتصفيات». وكان كوتينيو واحدا من نجوم المنتخب البرازيلي الذين توافدوا مساء الاثنين على مدينة ناتال للانتظام في معسكر الفريق استعدادا لمباراة بوليفيا. وكان نيمار نجم برشلونة على رأس نجوم المنتخب البرازيلي المحترفين في أوروبا والذين وصلوا إلى ناتال في شمال البرازيل مساء الاثنين. ووصل نيمار إلى ناتال بعدما خسر آخر مباراة خاضها مع فريقه برشلونة حيث سقط الفريق أمام سلتا فيغو 3/4 مساء الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الأسباني. كما وصل إلى ناتال ويليان وفيرناندينيو وأوسكار وفيرمينو وجميعهم من المحترفين في الدوري الإنكليزي. وقال ماركينيوس مدافع المنتخب البرازيلي: «أعتقد أن المنتخب البوليفي سيقدم مباراة مغلقة، وعلينا استغلال أي خطأ يقع فيه المنافس». وأضاف فيرمينو: «معظم الفرق التي تواجه المنتخب البرازيلي تقدم أداء مغلقا حتى إذا كانت المباراة في البرازيل… علينا التحلي بالصبر والسرعة في الأداء للتغلب على الدفاع البوليفي».

وتغلب المنتخب البرازيلي على البداية المهتزة التي قدمها في التصفيات وحقق الفوز في آخر مباراتين خاضها بالتصفيات وكانتا أمام الإكوادور وكولومبيا الشهر الماضي. وعن إمكانية تقدم المنتخب البرازيلي لصدارة دول التصفيات من خلال الفوز على بوليفيا بعدما تقدم الفريق للمركز الثاني في جدول التصفيات نتيجة انتصارين في الشهر الماضي، قال ميراندا نجم دفاع الفريق: «الأولوية لدى الفريق هي التأهل لكأس العالم». وأوضح ميراندا مدافع انتر ميلان الإيطالي: «أعلم أن الناس يتحدثون عن الصراع بين فريقنا ومنتخبي أوروغواي والأرجنتين على صدارة جدول التصفيات، ولكن هذا ليس مهما على الأقل حتى الآن». وقال زميله باولينيو إن الأهم الآن هو كيفية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة بوليفيا الصعبة لأن المنتخب البوليفي يتطور بشكل رائع. ويتصدر منتخب أوروغواي جدول التصفيات برصيد 16 نقطة مقابل 15 نقطة لكل من البرازيل والأرجنتين و13 نقطة لكل من كولومبيا والإكوادور و12 نقطة لباراغواي و11 نقطة لتشيلي وسبع نقاط لكل من بوليفيا وبيرو ونقطتين لفنزويلا.