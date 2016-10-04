﻿إنفانتينو يقترح إقامة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا!

بوغوتا – رويترز: اقترح جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والذي شملت وعوده الانتخابية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 40 فريقا، باقامة البطولة بمشاركة 48 فريقا.

ورغم ذلك اقترح رحيل 16 من هذه المنتخبات بعد مباراة واحدة، يخرج فيها المهزوم وتستكمل البطولة بالفرق الـ32 بدور مجموعات كما هو معمول به حاليا وبعدها مراحل خروج المهزوم. ونقلت وسائل اعلام كولومبية عن إنفانتينو قوله في مناسبة حضرها بجامعة سيرجيو اربوليدا، إن مجلس الفيفا سيتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص في يناير/ كانون الثاني. وأكد متحدث باسم الفيفا صحة هذه التقارير. وقال إنفانتينو: «انها أفكار للوصول إلى أفضل حل… سنناقشها هذا الشهر وسنقرر كل شيء بحلول 2017. هناك أفكار نطرحها لنرى أيها أفضل». وقال إنه يقترح اقامة دور تمهيدي اقصائي بمشاركة 32 منتخبا في البلد المضيف، ليتأهل 16 منتخبا إلى دور المجموعات. وسينضم اليها 16 منتخبا أعلى تصنيفا أعفيت من خوض هذا الدور التمهيدي. وأضاف: «الفكرة هي أن 16 فريقا تتأهل مباشرة إلى دور المجموعات وتلعب المنتخبات الـ32 الأخرى مرحلة تمهيدية في البلد المنظم لكأس العالم… تلعب على 16 مقعدا آخر». وتابع: «هذا يعني أن 32 فريقا ستستكمل البطولة ولكن 48 فريقا ستشارك». وأضاف: «يسعى الفيفا لتطوير كرة القدم في العالم بأسره وكأس العالم هو الحدث الأكبر. انها أكثر من مجرد منافسة، انها حدث اجتماعي». وانتخب إنفانتينو رئيسا للفيفا في 26 فبراير/ شباط خلفا لجوزيف بلاتر الذي تقرر ايقافه ست سنوات لمخالفة ميثاق الأخلاق بالاتحاد الدولي.