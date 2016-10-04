﻿تشكيلة انكلترا: كين وتاونسند بدلا من جونسون وستيرلنغ المصابين

لندن – رويترز: قال الاتحاد الانكليزي لكرة القدم إن مايكل كين مدافع بيرنلي سينضم لأول مرة إلى تشكيلة انكلترا في مباراتيها ضد مالطا وسلوفينيا بتصفيات كأس العالم بعد انسحاب غلين جونسون بسبب الإصابة.

وشارك كين، الذي خاض كل مباريات بيرنلي السبع في الدوري الممتاز هذا الموسم، في 16 مباراة مع منتخب انكلترا تحت 21 عاما تحت قيادة المدرب المؤقت غاريث ساوثغيت. وخرج من التشكيلة في وقت سابق رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي للإصابة وحل محله أندروس تاونسند لاعب كريستال بالاس. وقال كين الأسبوع الماضي إن الانضمام للمنتخب سيكون أبرز محطات مسيرته. وتلتقي انكلترا مع مالطا باستاد ويمبلي يوم السبت قبل أن تلعب خارج أرضها ضد سلوفينيا بعدها بثلاثة أيام.