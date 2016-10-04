﻿الماتادور الاسباني يطمح إلى الثأر من الآزوري الإيطالي في قمة مبكرة

روما – د ب أ: رغم التغييرات الجذرية التي شهدها كلا الفريقين خاصة على مستوى القيادة الفنية، ستكون الرغبة في الثأر حاضرة بقوة خلال مباراة المنتخبين الإيطالي والأسباني غدا الخميس في مدينة تورينو الإيطالية بالجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ومع كون المباراة في الجولة الثانية فقط من التصفيات، حيث تليها ثماني مباريات أخرى لكل فريق، لن يدخر أي من المنتخبين جهدا من أجل تحقيق الفوز في هذه المواجهة المبكرة على صدارة المجموعة. وإلى جانب المنافسة التقليدية والتاريخية بين المنتخبين، سيكون الثأر أحد أهداف الماتادور الأسباني، بعدما تغلب عليه المنتخب الإيطالي (الآزوري) 2/صفر في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2016) ليبدد آمال الأسبان في الفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي. وبعد بداية سهلة لكلا الفريقين في التصفيات الشهر الماضي، ستكون مباراة الغد الاختبار الحقيقي الأول لكلا المدربين الجديدين، غامبييرو فينتورا في الآزوري وجولين لوبيتيغي في منتخب أسبانيا. ويحظى المنتخبان الإيطالي والأسباني بالقدر الأوفر من الترشيحات لصدارة المجموعة، على حساب ألبانيا وإسرائيل وليشتنشتاين ومقدونيا شركائهما في هذه المجموعة، خصوصا أن المتصدر فقط يحجز بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، فيما سيخوض الثاني الملحق الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إلا إذا أصبح أفضل فريق من بين الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات. وإلى جانب الرغبة في الانتصار وصدارة المجموعة مبكرا، يطمح المنتخب الأسباني للثأر من الآزوري. ويحلم كل من فينتورا ولوبيتيغي بأن يقدم لاعبوه أفضل ما لديهم في هذه المباراة التي تأتي بعد مراحل قليلة من بداية الموسم الكروي الحالي. ويرى المدربان المباراة بمثابة أوراق الاعتماد لهما أمام الجماهير سواء في إيطاليا أو أسبانيا، خاصة أن كليهما قاد فريقه في مباراتين اثنتين فقط قبل هذه المواجهة وكانت إحداهما ودية.

وقال فينتورا، الذي قد الآزوري للفوز 3/1 على المنتخب الإسرائيلي الشهر الماضي في بداية مسيرته بالتصفيات: «إنها مباراة شائكة. ستكون مهمة ولكنها ليست حاسمة… مقارنة بمباراتنا الشهر الماضي، افتقدنا الآن لاعبين مثل المدافع دانييلي روغاني والمهاجم ليوناردو بافوليتي للإصابات فيما عاد آخرون للفريق». وأوضح: «منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، خاض اللاعبون خمس أو ست مباريات. ولهذا، سيكونون بالتأكيد أفضل حالا مما كانوا عليه في لقاء إسرائيل». ونظرا لإيقاف المدافع جورجيو كيليني، استدعى فينتورا دومينيكو كريشيتو وماتيو دارميان والمهاجم نيكولا سانسوني والحارس ماتيا بيرين. وما زال المهاجم ماريو بالوتيلي خارج الحسابات رغم تسجيله ستة أهداف في أول خمس مباريات مع فريقه الجديد نيس الفرنسي. وقال فينتورا: «لم يستبعد بالوتيلي بأي حال. إمكاناته لا تقبل الجدل. والآن يحتاج إلى إضافة بعض الاستمرارية والثبات لمسيرته الجديدة». وفيما يتعافى غرازيانو بيله من الإصابة، ينتظر أن يكون شيرو إيموبيلي وأندريا بيلوتي ضمن التشكيلة الأساسية للآزوري في مواجهة أسبانيا حيث سبق لهما اللعب تحت قيادة فينتورا عندما كان مدربا لتورينو. وسجل إيموبيلي أربعة أهداف مقابل خمسة أهداف لبيلوتي في الموسم الحالي حتى الآن. وقال فينتورا: «يمر كلا اللاعبين بفترة جيدة ويمكنهما اللعب سويا مثلما فعلا من قبل… أتمنى أن يمنحنا استاد يوفنتوس المساعدة الهائلة التي يمنحها لفريق يوفنتوس في كل أسبوع». وينتظر أن يشهد الاستاد استقبالا حارا من الجماهير للمهاجم الأسباني ألفارو موراتا الذي ساهم في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين قبل عودته إلى ريال مدريد في الصيف. وسجل موراتا هدفين للمنتخب الأسباني في المباراة التي اكتسح فيها ليشتنشتاين الشهر الماضي في بداية مسيرة الفريقين بالتصفيات. وقال موراتا، عن غياب زميله السابق كيليني، مازحا: «ساعدني كثيرا في تورينو، لكنني يجب أن أقول بصدق إنني أشكر البطاقة الحمراء التي حصل عليها كيليني في مباراة إسرائيل. إنها مباراة ذات طابع خاص لي، ولا أطيق انتظارها. إلى جانب الأسباب الشخصية، أضيفت أسباب رياضية منذ حزيران/ يونيو الماضي عندما خرج المنتخب الأسباني من «يورو 2016» على يد الآزوري. أتلهف للثأر».

وفاز الآزوري على المنتخب الأسباني في «يورو 2016» تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي وبهدفين سجلهما كيليني وبيله. ويطمح لوبيتيغي إلى تحقيق نتيجة جيدة للحفاظ على السجل الجيد للفريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعدما حقق الفوز الكاسح 8/صفر على ليشتنشتاين الشهر الماضي ليكون الفوز رقم 42 في آخر 54 مباراة خاضها المنتخب الأسباني في تاريخ مشاركاته بتصفيات المونديال، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في هذه المباريات الـ54. واستدعى لوبيتيغي أندير هيريرا نجم وسط مانشستر يونايتد للمنتخب الاسباني للمرة الأولى، فيما لم يستدع خوان ماتا وسيسك فابريغاس الذي خاض 110 مباريات دولية مع المنتخب الأسباني حتى الآن.