﻿الفيلم الأردني «إن شاء الله استفدت»: الكوميديا السوداء في أجلى صورها

عمان – «القدس العربي»: فيلم « إن شاء الله استفدت» دراما اجتماعية للمخرج الأردني محمود المساد مستوحى من أحداث حقيقية بقالب الكوميديا السوداء وبنظرة ساخرة في عالم تسيطر عليه البيروقراطية وانعدام الكفاءة.

ينتقد الكثير من الأمور التي تدور في الحياة، سيما تلك التي ترتبط بالفساد والفقر والسخط،في منطقة تشهد صعودا للتطرف الديني والسياسي وغياب المسؤولية ليربطها بطريقة ذكية مع انعكاسات الربيع العربي بطريقة غير مباشرة.

والفيلم من النوع الروائي الطويل إنتاج أردني – ألماني وهولندي استمر تصويره لمدة شهرين في مختلف المدن في الأردن وخاصة في منطقة رم جنوبي الأردن، حيث الطبيعة الساحرة والصحراء الملونة.

العرض العالمي للفيلم كان في الدورة 41 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي من وحي قصة حقيقية بتعمق في عالم السجن بعد أن تم الحكم على مقاول خلف القضبان لفترة ثلاثة أشهر بتهمة احتيال بسيطة كشفت عيوبا كثيرة فاتحة الباب على الفساد اليومي وأساليب البقاء على قيد الحياة في ذلك السجن التي يضم كل مستويات المجتمع.

المخرج ومن خلال سرده للاحداث كشف كل تلك العيوب، وعن حالة الحصار وقلة الحيلة التي تعيشها الشخصية الأساسية «أحمد» في زنزانة تضم نحو 20 نزيلا.

وقدم المسار عبر السيناريو قوالب نمطية من خلال تطور العلاقات داخل السجن بين النزلاء، لكنه وفي الوقت الذي يجب ان يشعر فيه مرتكب أي جريمة بالذنب دون تبرير مباشر لأبناء الطبقات المهمشة كان يلقي الضوء على أن ارتكاب جرائم احتيال جاء لمواجهة ظروف اقتصادية قاهرة وصعبة والتي لم تجعل للسبل الصحيحة طريقا مفتوحا أو خيارا.

ولكن في ظل كل هذا كانت هنالك هشاشة عاطفية برزت في ظل تلك العلاقات الأسرية التي دفعت الشخصية الرئيسية بدءا من المشهد الافتتاحي في محاولة لربط أوضاعه المعيشية وسرقة خط الكهرباء انتهاء بمشهد تناول الأسرة الطعام على ضوء الشموع.

أحمد فراج هو الممثل الذي يلعب دور شخصية «أحمد»، كان له دور كبير في عكس حالة السذاجة التي ظهر بها وكيف انتهى به المطاف في السجن بسبب عملية احتيال بسيطة لأنه أراد أن يحسن من وضعه وظهر في مشاهد اخرى كمن يحشر نفسه في أمور لا تعنيه خاصة حين كان يسأل الجميع عن السبب الذي ادخلهم السجن ليجد أن غالبية المتواجدين في الزنزانة من ذوي الياقات البيضاء» أي الذين ارتكبوا جرائم ذات طبيعة مالية لا تنطوي على عنف أو مخدرات، بين احتيال وتزوير وشهادة زور.

في الوقت الذي كانت أغلب المشاهد تدور في السجن لم تظهر تلك الاختلافات بين المساجين فهي كانت دائما مضاءة، لا خيال فيها، تعكس حالة من الدفء على نحو متناقض.

السجن الحقيقي ليس في الداخل بل في الخارج، وهذا ما تظهره العلاقة التي جمعت هؤلاء المساجين في مكان واحد، حيث بات كل واحد منهم يرى في الداخل راحة وأسلوبا للحياة في الايقاع والنظام والتكيف.

ولم يعد السجن مكانا للتعلم والخروج للحياة بأمل ونية في تصويب الأخطاء، بل تحول لوجهة للارتياح من الخارج وظلمه وسلطته.

يذكر أن سيناريو فيلم «إن شاء الله استفدت» فاز بمنحة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وعلى جائزة شاشة – من هيئة أبو ظبي للأفلام 2011 وجائزة تلفزيون «آرته» الفرنسية لأفضل تقديم لمشروع سينمائي. وفي 2012 حصل على جائزة «غلوبل فيلم انيشاتيف» الأمريكية.

كما اختير من بين أكثر من 160 سيناريو من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في برنامج «آتليير»من ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي.

وحازت أفلام محمود المساد الوثائقية الطويلة السابقة «الشاطر حسن» و»إعادة خلق» و»هذه صورتي وأنا ميت» على جوائز دولية.

كما فاز فيلم «إعادة خلق» في العام 2008 بجائرة أفضل تصوير فيلم في «مهرجان سندانس».

وقد عرض في أكثر من 130 مهرجاناً دولياً، كما عرض للمرة الأولى في مختلف الدول الأوروبية وعلى قناة التلفزيون الأمريكي «سي بي أس».