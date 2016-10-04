﻿تمثال شمعي وتكريم للقطة الغاضبة الشهيرة على الإنترنت

واشنطن ـ رويترز: كشف النقاب مطلع هذا الأسبوع عن تمثال من الشمع للقطة الغاضبة الشهيرة على الإنترنت التي وقفت أيضا على خشبة المسرح في برودواي بجوار طاقم العمل في مسرحية (كاتس) الموسيقية «القطط» للمؤلف الموسيقي أندرو لويد ويبر.

ووضعت القطة، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، بجوار تمثال شمعي لها في متحف مدام توسو في العاصمة الأمريكية الأسبوع الماضي قبل أن تلتقط صور لها مع تماثيل مشاهير في المتحف مثل الرؤساء الأمريكيين السابقين أبراهام لينكولن وجون اف كنيدي ورونالد ريجان.

وردا على سؤال عما تشعر به القطة الغاضبة قالت صاحبتها تاباثا بوندسين «كانت تشعر بسعادة غامرة. كما ترون إنها ما زالت سعيدة.»

وبعد زيارتها لواشنطن انتقلت القطة الغاضبة إلى نيويورك وبالتحديد مسارح برودواي لأنها كانت ضيفة الشرف في العرض المسرحي (كاتس) يوم الجمعة.