﻿«خطة غذائية علمية» تضمن تحصيلا دراسيا مميزا لأبنائك

القاهرة ـ الأناضول:مع بداية العام الدراسي، الذي انطلق منذ أيام، يحاول الآباء والأمهات، توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم، ابتداء بتوفير المكان الملائم لهم، وحصولهم على قسط واف من النوم، مرورًا بمتابعتهم وتحضير الطعام والمشروبات، ووصولًا إلى الاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالمذاكرة، لكن الاهتمام بالتغذية السليمة، يعد أحد أهم العوامل التي تساعد الطلاب على التركيز والتحصيل العلمي.

الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، رئيس وحدة التثقيف الغذائي في المعهد القومي للتغذية في مصر، قال إنه لا يوجد طعام بعينه يدعم ذكاء الطلاب، لكن هناك «خطة علمية للتغذية السليمة» يمكن أن تساعدهم على التركيز، والحفاظ على مستوى صحي جيد.

وأضاف أن خطة التغذية السليمة تعتمد على 5 محاور، أولها تناول الوجبات اليومية الثلاث بانتظام، دون إهمال أي منها، مع أخذ قسط وفير من النوم ليلاً.

وأشار إلى أن مواعيد النظام الغذائي اليومي تعتبر من الطرق الناجعة، التي تتيح للجسم تزويده بكامل طاقته، دون فقدان الفرصة للاستفادة من الحد الأدنى من القيمة الغذائية للأطعمة.

ولفت أن أبحاثا طبية أثبتت أهمية الالتزام بمواعيد تناول وجبات الطعام في الحفاظ على صحة أعضاء الجسم، ومدى تأثير هذا الالتزام على عمل الساعة البيولوجية للجسم.