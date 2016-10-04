﻿الإعصار «ماثيو» يضرب هايتي والسكان يفرون من منازلهم

ليه انجليس (هايتي) ـ رويترز: ضرب الإعصار ماثيو المنطقة الغربية من هايتي الثلاثاء، حيث تم تصنيفه كعاصفة قوية من الفئة الرابعة، وفقا لما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير

وهرع سكان هايتي، الذين يعيشون في مناطق ساحلية معرضة للخطر، إلى الملاجئ في الوقت الذي أطبق فيه الإعصار ماثيو وهو أقوى عاصفة كاريبية منذ تسع سنوات على شبه الجزيرة الواقعة في الجنوب الغربي متسببا في هبوب عواصف ورياح وسقوط أمطار على البلدات الساحلية.

وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير إن ماثيو يثير رياحا تبلغ سرعتها 230 كيلومترا في الساعة الطرف الغربي من هايتي. وأصدر تحذيرا في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش الثلاثاء من أن «أمطارا ورياحا وعواصف تشكل تهديدا للحياة» بدأت في الانتشار فوق أجزاء من البلاد.

وقال رئيس بلدية ليه أنجليس إن مقدمات الإعصار وصلت بالفعل إلى المنطقة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مغرقة عشرات من المنازل في البلدة عندما ارتفع منسوب مياه المحيط. وفي بلدة ليه كيس على الساحل الجنوبي كادت الرياح تقتلع الأشجار وانقطع التيار الكهربائي.

ومن المتوقع أن تثير العاصفة رياحا بقوة الإعصار وأمطارا يبلغ ارتفاعها ثلاثة أقدام عبر تلال جرداء معرضة لفيضانات وانهيارات طينية مما يشكل تهديدا لقرى بالإضافة إلى مناطق عشوائية في العاصمة بورت او برنس .