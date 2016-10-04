﻿دراجة عائلية تعمل بالطاقة الشمسية

ملاطية ـ الأناضول: صمم مهندس كمبيوتر تركي، دراجة هوائية تعمل بالطاقة الشمسية، مزودة بعربة لحمل أطفاله، لكي يتمكن من تمضية وقت ممتع أطول معهم.

وقال مصطفى نور محمد، مهندس الكمبيوتر في جامعة إينونو في ولاية ملاطية وسط تركيا، إنه صمم الدراجة على مراحل، حيث رغب بداية في التجول مع أطفاله بالدراجة الهوائية ليقضي معهم وقتا ممتعا، وبالتالي صمم عربة صغيرة ليقطرها خلف دراجته، وطلب من إحدى الورشات تصنيعها.

ومع خروجه المستمر بالدراجة مع أطفاله، فكر نور محمد في تزويدها بمحرك كهربائي، ليتمكن من قيادة الدراجة لمسافة أطول دون أن يصيبه التعب، كما أراد تغطية عربة الأطفال بمظلة تحميهم من الشمس، ومن هنا خطرت على ذهنه فكرة دمج الاحتياجين معا.

وهكذا قام بشراء لوح شمسي، لتغطية عربة الأطفال واستخدامه في توليد الطاقة في الوقت نفسه، كما اشترى محركا كهربائيا، وبطارية لتحويل الطاقة من اللوح الشمسي إلى المحرك، وهكذا ظهرت دراجته العائلية العاملة بالطاقة الشمسية.

ويقول نور محمد، إن دراجته تلقى اهتماما كبيرا من المارة، الذين كثيرا ما يستوقفونه لسؤاله عن كيفية تصميمه للدراجة.

وهو يفكر حاليا في كيفية إدخال تعديلات على الدراجة، ليتمكن من قطع مسافة أطول بها باستخدام طاقة ومجهود أقل، وفي حال نجاحه في إحداث تلك التعديلات يرغب في إجراء رحلات تجريبية طويلة بين الولايات التركية بدراجته.