﻿«روبوت» صغير يستطيع التحدث مع البشر

طوكيو ـ د ب أ: يمكن لزوار معرض لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات قرب طوكيو الثلاثاء رؤية «روبوت» صغير والتواصل معه، حيث تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا بيعه اعتبارا من العام المقبل.

وتخطط تويوتا لبيع «الروبوت» وهو في حجم كف اليد ويسمى «كيروبو ميني» والذي بإمكانه الدخول في محادثة عارضة، بـ 39 ألفا و800 ين (390 دولارا).

ويمكن استخدام «كيروبو ميني» الذي يجمع اسمه بين كلمة «كيبو» ومعناها الأمل وكلمة روبوت، كشريك تواصل وتحدث، حسب الشركة.

ويوجه الروبوت، البالغ طوله 10 سنتيمترات، رأسه نحو أصوات الكلمات ويمكن أن ينخرط في محادثة عارضة بينما يحرك رأسه ويديه، وفقا للشركة المصنعة.

ويستطيع كيروبو ميني، الذي يقال إنه يتمتع بمستوى ذكاء طفل في الخامسة، قراءة تعبيرات الوجه من خلال الكاميرا المزود بها.

وإذا استخدم في السيارة، فإن الروبوت سيقول «إحذر» إذا شعر باستخدام مفاجئ للمكابح أو «دعنا نأخذ قسطا من الراحة» أثناء الرحلات الطويلة.