الإمارات تقول إن هجوم الحوثيين على سفينة في ممرّ ملاحي “عمل إرهابي”





دبي- رويترز- قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إن قوات الحوثيين اليمنيين هاجمت سفينة إماراتية مدنية في ممرّ ملاحي استراتيجي في البحر الأحمر، قبالة ساحل اليمن في مطلع الأسبوع، ووصفت الحادث بأنه عمل إرهابي.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، أن جماعة الحوثي المسلحة استهدفت السفينة المدنية قرب مضيق باب المندب، قبالة ساحل جنوب اليمن يوم السبت.

وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، “استهداف السفينة المدنية في ممرّ دولي له انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة، وعمل إرهابي يعكس مدى الدعم الذي تتلقاه مليشيات الانقلابيين”.

وأفاد الحوثيون في بيان يوم السبت أن قواتهم أطلقت صاروخاً دمر سفينة عسكرية إماراتية كانت تتقدم صوب ميناء المخا على البحر الأحمر.

وقال الجيش الإماراتي يوم السبت إن إحدى سفنه أصيبت بأضرار في حادث- لم يذكر تفاصيله- قرب المضيق لكن لم يُصب أي من أفراد طاقمها.

ويقاتل مئات الجنود الإماراتيين ضمن تحالف تقوده السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة. ويدرب الجنود الإماراتيون قوات يمنية في مدينة عدن الساحلية للمساعدة في دعم الحكومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في 2013 مرّ أكثر من 3.4 مليون برميل من النفط الخام يومياً في باب المندب، الذي يبلغ اتساعه 20 كيلومتراً.