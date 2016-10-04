الحوثيون يشكّلون “حكومة إنقاذ وطني”

صنعاء- أ ف ب- أعلن المتمردون الحوثيون، الذين يسيطرون على أجزاء من اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، الثلاثاء تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” موازية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، الذي يتخذ من كبرى مدن الجنوب عدن مقراً له.

وقال “المجلس السياسي الأعلى”، الذي شكّله في نهاية تموز/يوليو الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إن الحكومة الجديدة ومقرّها صنعاء يرأسها عبدالعزيز بن حبتور، وتضم 27 وزيراً، بينهم خمس نساء.

وبن حبتور، الذي كان محافظاً لعدن إلى حين سقوطها لفترة قصيرة في أيدي الحوثيين في آذار/مارس 2015، هو عضو في المكتب السياسي لـ “حزب المؤتمر الشعبي” العام بزعامة صالح.

وبموجب قرار تشكيل الحكومة الجديدة فقد عين أبو بكر القربي، وزير الخارجية السابق، والقيادي في “حزب المؤتمر الشعبي”، وزيراً للخارجية.

أما وزارة الدفاع فعهد بها الحوثيون إلى حسين خيران، الذي كان يشغل المنصب نفسه في اللجان الثورية التابعة للمتمردين.

ومن شأن تشكيل هذه الحكومة أن يزيد من تعقيدات الأزمة اليمنية، وأن يضيق آفاق الحل السياسي.

وكان إعلان الحوثيين تشكيل “المجلس السياسي الأعلى” في 28 تموز/يوليو أدى في 6 آب/اغسطس إلى تعليق مفاوضات السلام اليمنية التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت لمدة ثلاثة أشهر.

وأوقع النزاع في اليمن 6700 قتيل، وتسبّب في نزوح ثلاثة ملايين يمني على الاقل منذ تدخل تحالف تقوده السعودية دعما لقوات هادي في آذار/مارس 2015.