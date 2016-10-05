كتّاب وباحثون من 6 دول عربية يحصدون جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016





القاهرة- رويترز- فازت سعودية وفلسطينية ومغربي وجزائري وأردني وثلاثة عراقيين بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016 في فروعها المختلفة، والتي يمنحها سنوياً المركز العربي للأدب الجغرافي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً في إطار مشروع “ارتياد الآفاق”.

وقالت الأمانة العامة في بيان الثلاثاء إن الجائزة تقدّم لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة، وتهدف إلى إحياء الاهتمام العربي بالأدب الجغرافي.

فاز بالجائزة في دورتها الثانية عشرة في فرع “نصوص الرحلية المحققة” الأردني زيد عيد الرواضية عن تحقيق كتاب (من فيينا إلى فيينا/رحلة محمد صادق رفعت باشا إلى إيطاليا 1838)، والعراقي شاكر لعيبي عن تحقيق كتاب (رحلة أو دلف المسعري في القرن العاشر الميلادي)، والجزائري عيسى بخيتي عن تحقيق (جمهرة الرحلات الجزائرية الحديثة في الفترة الاستعمارية 1830-1962).

وفي فرع الجائزة “الرحلة المعاصرة- سندباد الجديد” فازت العراقية لطيفة الدليمي عن كتابها (مدني وأهوائي-جولات في مدن العالم).

وفي فرع “اليوميات” فازت الفلسطينية غدير أبو سنينة عن كتابها (إخوتي المزينون بالريش). وفي فرع “الترجمة” فاز العراقي فالح عبد الجبار عن ترجمة رحلة جوتة إلى إيطاليا (رحلة إيطالية 1786-1788).

وفي فرع “الدراسات” فاز المغربي خالد التوزاني عن كتابه (الرحلة وفتنة العجيب/بين الكتابة والتلقي)، والسعودية أريج بنت محمد بن سليمان السويلم عن (السرد الرحلي والمتخيل في كتاب السيرافي والفرناطي).

تألفت لجنة التحكيم من ستة أعضاء من الأكاديميين والنقاد والأدباء والباحثين هم السوري خلدون الشمعة والمغربي عبد النبي ذاكر والفلسطيني عبد الرحمن بسيسو والمغربي شعيب حليفي والمغربي الطائع الحداوي والسوري نوري جراح.

وتوزع الجوائز يوم 12 فبراير شباط 2017 على هامش معرض النشر والكتاب في الدار البيضاء، بحضور الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم ومجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين والأدباء.