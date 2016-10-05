اتهام شاب في فرنسا بالتخطيط لاعتداء جهادي وإيداعه السجن





باريس- أ ف ب- أودع شاب في الـ 18 من العمر السجن مساء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه بالتخطيط لتنفيذ اعتداء جهادي، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن الشاب وجهت إليه تهمة تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي.

والمتهم، الذي لم يكن معروفاً لأجهزة الاستخبارات، اعتقل الجمعة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في كليشي قرب باريس، بعدما تبين للسلطات أنه كان على تواصل عبر خدمة تلغرام للرسائل السريعة مع رشيد قاسم، الجهادي الفرنسي المشتبه في أنه يدبر اعتداءات في فرنسا انطلاقاً من مكان إقامته في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.

وبحسب المصدر فإن المتهم “شخصيته هشة” وقد اعتقل إثر “الاشتباه بأنه سينتقل إلى التنفيذ”.

وجرى خلال الأسابيع الأخيرة توقيف حوالى عشرة فتيان للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداءات تحت تأثير رشيد قاسم.

ويشتبه بأن قاسم ألهم بصورة مباشرة إلى حد ما عملية قتل شرطي ورفيقته في 13 حزيران/يونيو في مانيانفيل في إقليم إيفلين، وعملية ذبح كاهن داخل كنيسته في سانت إتيان دو روفري في إقليم سين ماريتيم (شمال) في 26 تموز/يوليو. كما يعتقد أنه وجّه مجموعة النساء اللواتي اعتقلن في مطلع أيلول/سبتمبر بتهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس.

وتأتي هذه التوقيفات في وقت حذّر رئيس الوزراء مانويل فالس بأن الخطر الإرهابي”في أقصى مستواه” في فرنسا التي ضربتها منذ 2015 سلسلة من الاعداءات أوقعت 238 قتيلاً.