مجلس الأمن يدين بشدة هجوم الحوثيين على سفينة إماراتية في باب المندب

نيويورك- الأناضول- أدان مجلس الأمن الدولي بشدة “الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة دولة الإمارات العربية المتحدة قرب باب المندب”، السبت الماضي.

ودعا المجلس في بيان أصدره، فجر الأربعاء، إلى “الوقف الفوري لتلك الهجمات” وحث “جميع الأطراف على ضمان أحكام وشروط اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أبريل/ نيسان، والذي اشتمل علي الوقف الكامل للأنشطة العسكرية برا وجوا”.

ونوه البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه إلى أن “أعضاء المجلس يأخذون تهديدات الملاحة البحرية في باب المندب، وهي ذات أهمية استراتيجية، على محمل الجد” وأكدوا على أهمية ” الممارسة المستمرة لحرية الملاحة في مضيق باب المندب وحوله، وفقا للقانون الدولي”.

وأكد أعضاء المجلس على دعمهم لجهود المبعوث الأممي الخاص الي اليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) من أجل إيجاد حل سياسي للصراع.

ويوم السبت الماضي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، “إنقاذ ركاب مدنيين بعد استهداف المليشيات الحوثية لسفينة مدنية إماراتية كانت تنقل مساعدات طبية وإغاثية من وإلى مدينة عدن جنوبي اليمن وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن “.

وفي المقابل أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عن الهجوم على السفينة الإماراتية وقالوا إنها “حربية”.

والثلاثاء أكدت الإمارات إن السفينة “سويفت”، التي أغرقها الحوثيون قبالة سواحل المخا، غربي اليمن، “غير مسلحة وليس لها أي صفة عسكرية”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بعد ساعات من تصريحات أممية قالت إن السفينة “غير مدنية”.

وأضاف بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن السفينة “لا يتوفر لها أي نوع من الحماية العسكرية المسلحة وتستخدم الممر الدولي المائي في باب المندب كباقي السفن المدنية والتجارية، وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن (جنوبي اليمن) منذ عام، وطاقم السفينة من المدنيين بالكامل”.

لكن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن السفينة الإماراتية التي هوجمت قرب ميناء عدن اليمني، السبت الماضي، “لم تكن للمساعدات الإنسانية”.

وقوبل الهجوم “الحوثي” على السفينة بتنديد عربي ودولي واسع، فيما اعتبرته الحكومة اليمنية “عملاً إرهابياً”.

وتشارك أبو ظبي في تحالف دعم الشرعية باليمن بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية في التحالف، بعد السعودية التي تشارك بـ100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة.