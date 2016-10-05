دورية أمنية تتعرض لإطلاق نار كثيف في القطيف شرقي السعودية

الأناضول- تعرضت دورية أمنية لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، بمحافظة القطيف، شرقي السعودية (ذات الأغلبية الشيعية)، الأمر الذي أسفر عن تلفيات بدورية الأمن، فيما لم ينتج عن الهجوم الذي وصفته الداخلية بانه “جريمة ارهابية” سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية (لم تذكر اسمه)، صباح الأربعاء، بأنه “عند الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء (16:30 تغ)، وأثناء أداء إحدى دوريات الأمن لمهامها الميدانية لحفظ الأمن بالقرب من أحد المساجد ببلدة البحاري، بمحافظة القطيف، تعرضت لاطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، من داخل مزارع قريبة من الموقع″ .

وبين انه “لم ينتج عنه، ولله الحمد، تعرض أي من المتواجدين بالموقع أو المارة أو من رجال الأمن لأي أَذًى بإستثناء تلفيات محدودة بدورية الأمن”.

واشار أن “الجهات الأمنية المختصة باشرت اجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.”

وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصا محافظة القطيف، عدة هجمات في الآونة الأخيرة استهدفت رجال الأمن.

وقتل رجلي أمن سعوديين إثر تعرض دورية أمن لإطلاق نار من مصدر مجهول بالدمام شرق السعودية 17 سبتمبر/ ايلول الماضي، في هجوم وصفته الداخلية السعودية بأنه “جريمة إرهابية “.

وأعلنت السلطات الأمنية السعودية، يوم 24 اغسطس/ اب الماضي، أنها تمكنت من إحباط “عمليتين إرهابيتين” بمحافظة القطيف، شرقي البلاد، خلال الشهر نفسه؛ ما أسفر عن مقتل “أحد الإرهابيين”، واعتقال 4 آخرين.

وجاء الإعلان بعد أسبوع من قيام مجهولين بإطلاق النار على الحراسة الخارجية لشرطة القطيف، في 17 أغسطس/ آب الماضي ؛ ما أسفر عن مقتل احد عناصر الأمن.