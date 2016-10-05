مصادر أمنية عراقية: مقتل أربعة انتحاريين من تنظيم الدولة في كركوك

كركوك- د ب أ- ذكرت مصادر من الشرطة العراقية الأربعاء أن القوات العراقية أحبطت عملية كبيرة لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة في مناطق متفرقة في مدينة كركوك 250/ كلم شمال بغداد./

وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية إن “قوة أمنية خاصة من شرطة طوارئ كركوك حصلت على معلومات، من أحد مسلحي التنظيم سبق اعتقاله في حي القادسية شرقي كركوك، حول وجود وكر يضم مسلحين في حي الواسطي كانوا يتحصنون داخل منزل للإعداد لهجمات انتحارية تستهدف المواكب الحسينية في كركوك والأبنية والمقار الحكومية”.

وأضافت أنه “تم تطويق المنزل ودارت اشتباكات دفعت المسلحين إلى تفجير أنفسهم، ما أدى إلى مقتل أربعة مسلحين داخل المنزل وإصابة ثلاثة من عناصر القوات الأمنية”.