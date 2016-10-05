إسرائيل ترفع الإغلاق العسكري عن الضفة الغربية وقطاع غزة

رام الله- د ب أ- رفعت إسرائيل صباح الأربعاء الإغلاق العسكري الذي كانت فرضته على الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الأحد الماضي لحلول ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية الجديدة.”

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعبور العمال الفلسطينيين والمرضى والذين يملكون تصاريح دخول القدس وأراضي عام 48، كما فتحت معابر قطاع غزة وسمحت بدخول الوقود ومواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أعلنت السبت الماضي أن إغلاقاً شاملاً ستفرضه السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء.