مقتل 20 من الحشد العشائري في قصف “خاطئ” للتحالف الدولي جنوب الموصل

نينوى- الأناضول- أعلن مصدر عشائري، الأربعاء، مقتل 20 عنصرًا من الحشد العشائري (قوات سنية موالية للحكومة العراقية) بقصف جوي خاطئ للتحالف الدولي تزامنًا مع هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي على قرية جنوب الموصل مركز محافظة نينوى (شمال).

وقال الشيخ نزهان الصخر اللهيبي قائد الحشد العشائري جنوب الموصل للأناضول، إن “20 مقاتلًا من الحشد العشائري قتلوا فجر الأربعاء بقصف جوي خاطئ للتحالف الدولي على قرية “خرائب جبر”، ضمن الساحل الأيسر لناحية القيارة، جنوب الموصل”.

وأضاف اللهيبي، أن “تنظيم داعش شن هجومًا بعد منتصف الليل على قرى الحاج علي، وتحديدًا قرية “خرائب جبر”، وتمكنا من قتل 4 من عناصر التنظيم”.

وأعلنت الحكومة العراقية في 25 آب/ أغسطس الماضي عن تحرير ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل مركز محافظة نينوى) شمالي العراق، وإحكام القوات العراقية السيطرة عليها بعد طرد تنظيم داعش.

وتُعد القيارة أكبر ناحية في محافظة نينوى، ومنطقة استراتيجية لما لها من أهمية من الناحية التكتيكية والدعم اللوجيستي في المعركة العسكرية المرتقبة لتحرير الموصل، فضلاً عن أنها تضم مصفى للنفط كان ينتج 16 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميًا، وأحد أكبر الحقول النفطية الذي يضم عددًا من الآبار النفطية.

وبدأت الحكومة العراقية في مايو/ أيار الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها “داعش” منذ يونيو/ حزيران 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم، وتقول إنها ستستعيد المدينة قبل حلول نهاية العام الحالي.