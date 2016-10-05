فخامة وترف حفل خطوبة شقيقة أحلام.. وحفل الزفاف سيقام في باريس

دبي ـ احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بخطوبة شقيقتها ريم على محمد الهاجري بأجواء مميزة، مزجت بين التقليدي والترف.

وشاركت أحلام متابعيها عبر “سناب شات” بمجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو من تحضيرات الخطوبة والصالة وأجواء الرقص والمرح وبدت في غاية السعادة، واعدة شقيقتها بحفل زفاف باريسي مميّز.

وظهرت في المقاطع فخامة حفل الخطوبة، والترف في التحضيرات إن لناحية الصالة أو الضيافة، ما أثار اعجاب متابعي “الملكة” الذين تمنوا لشقيقتها السعادة.