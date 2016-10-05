سائق سعودي يعرض الزواج على الإعلامية الكويتية حليمة بولند

الرياض ـ غادرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، العاصمة السعودية الرياض، حيث مكثت طوال الأسبوع الفائت، وقد استغلّت فرصة تواجدها هناك في اليوم الأخير لتناول الغداء مع إحدى صديقاتها السعوديات التي أرادت أن تقلّها إلى المطار بنفسها.

وقد حضر فواز، شقيق صديقة حليمة، إلى الفندق حيث عبّر عن إعجابه بها وحبّه لها والسعادة الكبيرة التي عاشها بعد أن غادر عمله باكراً حتى يحصل على فرصة لقاء حليمة، والتي عندما سألته “تحبني”، ردّ بالقول:”أنا السعودي المناسب للزواج”.

وكانت بولند قد وصلت إلى السعودية، وظهرت بالنقاب، ورافقها شابان هما على ما يبدو حارسين شخصيين كانا معها في سيارة الرولز رويس التي إستقبلتها من المطار وأقلّتها إلى الفندق.