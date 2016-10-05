مايا دياب: لا أخاف الموت… وأتشرف بالغناء لمثليي الجنس

بيروت ـ قال الفنانة اللبنانية مايا دياب، إنها تتشرف بالغناء لمثليي الجنس، وذلك في إطار ردّها على الانتقادات اللاذعة التي تعرّضت لها مؤخراً بعد إحيائها حفلاً في ملهى ليلى لمثليي الجنس.

وقالت “مايا” خلال استضافتها في برنامج “لهون وبسط: “إن الحديث عن هذا الموضوع بالطريقة التي كتبتها بعض الأقلام معيب جداً، وما قمت به عادي جداً وكلنا مثل بعضنا ولا أحد لديه الحق ليقيّم الناس″.. “الناس المريضة بيتخبوا ورا اصبعهم لانو مجتمع ما بخلون يعترفوا مين هني ونحنا عالم كذابين”.

وأضافت: “الدين علمنا أن نحب ونتعايش مع بعضنا ويشرفني أن أغني لمثليي الجنس ولكل الناس… فالموسيقى لكل الناس وليس لها حدود”.

وختمت دياب حديثها بالقول إنها لا تخاف من الموت “لأن لله هو خلقنا وهو الذي يأخذنا، وبالنسبة لي الحياة والموت متساويان، مع أن الكثير من القريبين مني ينتقدوني لأنني أتكلم عن الموت كثيراً”.