أراد إحراق زوجته فإحترق هو

روما ـ أصيب رجل بحروق خطرة في شمال إيطاليا، إثر محاولته إحراق زوجته التي أرادت الانفصال عنه، على ما كشفت وسائل إعلام محلية.

وقد نشب شجار عنيف بين الزوجين اللذين دخلا في العقد الرابع من العمر، وهما ألبانيان يعيشان في ضاحية ميلانو باشرا أخيرا معاملات الطلاق.

وسكب الرجل، الذي لا يتحمل فكرة الطلاق، الوقود في داخل الشقة وعلى زوجته قبل إشعال ولاعة، لكن النيران اندلعت في ملابسه التي تبللت بالوقود من دون قصد.

وقفزت الزوجة من شرفة الشقة الواقعة في الطابق الأول ولحقها زوجها، وهي سلمت من الحادث لكن شريكها نقل إلى المستشفى في وضع خطر مع حروق من الدرجة الثالثة.

ولم يكن أي من أولادهما الثلاثة موجودا في المنزل وقت الحادثة.