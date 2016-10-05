دي ماريا يوضح أسباب تراجعه عن الاعتزال الدولي بعد كوبا أمريكا

لندن ـ أكد الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه كان قريبا من إعلان اعتزاله اللعب الدولي، عقب الفشل في التتويج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، بخسارة النهائي الثالث على التوالي، أمام المنتخب التشيلي هذا الصيف.

وأعلن ليونيل ميسي نجم برشلونة، وقائد المنتخب الأرجنتيني اعتزاله عقب كوبا أمريكا، بسبب الإخفاق في حصد اللقب، قبل أن يتراجع مؤخرًا بعدما طالبته الجماهير الأرجنتينية والكثير من المسؤولين بالعودة.

وقال دي ماريا، خلال تصريحاته لصحيفة “TyC” الأرجنتنينة: “حين أعلن ميسي اعتزاله، فكرت في تقليده”.

وتابع: “يمكنك أن تخسر نهائي، ولكن الثالث على التوالي هو أمر مختلف، وفكرت في إعلان اعتزالي الدولي، ولكن زوجتي ووالدي منعاني”.

واختتم لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، حديثه بقوله: “إذا خسرت نهائي آخر، سأعتزل”.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض مواجهتين أمام بيرو وباراجواي، ضمن مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.