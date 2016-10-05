برشلونة يبدأ خطوات تجديد عقد سواريز

لندن ـ كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سعي إدارة نادي برشلونة لتجديد تعاقد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “أس″ الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني بدأت في المفاوضات مع وكيل سواريز، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل تجديد التعاقد، والمتوقع أن يمتد حتى 2020 أو 2021.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تسعى لمساواة سواريز باللاعب نيمار، حيث سيرتفع راتبه السنوي من 10 ملايين يورو إلى 16 مليون يورو، مثل نيمار الذي جدد عقده مؤخرًا، ليصبح الثنائي خلف نجم الفريق الأول ليونيل ميسي الذي يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 21.2 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة جرت المفاوضات بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل بين الطرفين، سيتم الانتهاء من التجديد قبل احتفالات الكريسماس.

ويسعى برشلونة للحفاظ على ثلاثي هجومه المميز MSNلمواصلة تقديم الأداء الجيد، وقيادة الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات.