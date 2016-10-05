قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف موقعا لـ”كتائب القسام” على حدود غزة بعد إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل

غزة- الأناضول- قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، “برجاً للرصد العسكري” يتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على الحدود مع قطاع غزة، وفق شهود عيان.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة على حدود غزة، استهدفت برجاً للرصد والمراقبة، تابعا للقسام شرقي بلدة بيت حانون قرب الحدود بين إسرائيل وشمالي القطاع.

وبحسب الشهود فقد تسبب القصف بإلحاق أضرار مادية كبيرة في البرج دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بشرية، بحسب تأكيد مصادر طبية فلسطينية.

وقبل ذلك بوقت قليل، أعلن متحدث إسرائيلي عن سقوط صاروخ على مدينة سديروت الإسرائيلية المحاذية للقطاع، الأربعاء، ما أسفر عن إصابة مستوطنة بالهلع، فضلاً عن وقوع أضرار مادية، وهي الحادثة التي لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عنها حتى الساعة 8.30 تغ.

وحتى التوقيت ذاته لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي بيان رسمي بخصوص هذا القصف، لكن الأخير غالباً ما يرد على القذائف الصاروخية بقصف مواقع في قطاع غزة.