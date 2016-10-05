خبير دولي: الهجوم على قافلة مساعدات في حلب الشهر الماضي ضربة جوية

جنيف - رويترز – قال خبير بالأمم المتحدة الأربعاء، إن تحليل الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لهجوم على قافلة مساعدات في سوريا الشهر الماضي يظهر أنه كان ضربة جوية.

وقتل نحو 20 شخصاً في الهجوم الذي وقع قرب حلب على قافلة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري. وقالت الولايات المتحدة إن الهجوم نفذه الطيران الروسي وتنفي موسكو ذلك.

وقال لارس بروملي المستشار بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في تصريحات صحافية بجنيف، “من خلال تحليلنا وجدنا أنها كانت ضربة جوية وأعتقد أن عدة مصادر أخرى قالت ذلك أيضاً.”

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الجمعة، أنه سيشكل لجنة داخلية تابعة للمنظمة الدولية للتحقيق في الهجوم ودعا جميع الأطراف للتعاون الكامل.