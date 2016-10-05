الإمارات تسحب كتاباً مدرسياً أجنبياً يصف الفلسطينيين بالإرهابيين

دبي - د ب أ – قررت وزارة التربية والتعليم في الإمارات وقف تدريس كتاب في مجموعة مدارس خاصة يصف الفلسطينيين بـ”الإرهابيين”، وأخضعت “إدارة المدارس للتحقيق، للوقوف على كيفية تدريس كتاب غير معتمد، ويتضمن مغالطات تتعارض مع ثوابت المجتمع″.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في الوزارة، الشيخة خلود القاسمي، قولها إن “الوزارة أرسلت فريق الرقابة للتأكد من الأمر، بمجرد علمها بوجود هذه المغالطة التي تتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية في الامارات، وعندما ثبت وجودها عممت على مدارس (الشويفات) كافة بوقف تدريس الكتاب فوراً”.

وأفادت بأن الكتاب “غير معتمد من الوزارة، ولم تحصل المدرسة على الموافقة اللازمة بشأنه”، لافتة الى أن “تدريسه يمثل مخالفة للقانون”.

وقالت القاسمي إن الوزارة ستخضع إدارة المدارس المسؤولة للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها، المتمثلة في المخالفة، والغرامة المالية، وإيقاف وسحب الكتب التي تتضمن مغالطات.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، حمد الظاهري، أن ” المجلس سحب الكتاب الذي يحتوي على المغالطة، وشكل فريق عمل للتأكد من الإجراءات التي اتخذتها المدرسة لمعالجة الخطأ، والآليات التي ستتبعها لضمان عدم تكراره” ، مشيراً إلى أن “التحقيق في الأمر لم ينته بعد، والكتب سيتم استبدالها بأخرى لا تحتوي أي مغالطات”.

وكان أولياء أمور الطلبة بمدارس الشويفات الخاصة بالإمارات، شكوا من تدريس مناهج تتضمن مغالطات وأخطاء لأبنائهم، خصوصاً في مادة الدراسات الاجتماعية، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه المخالفات حفاظاً على أبنائهم.