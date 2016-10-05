كيري يحض حركة طالبان على التوصل الى سلام “مشرف” مع كابول

بروكسل - أ ف ب – حض وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء، متمردي حركة طالبان على التوصل الى سلام “مشرف” مع سلطات كابول لضمان اعادة اعمار افغانستان التي تشهد حرباً منذ عقود.

وقال كيري خلال مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل، “هناك طريق نحو نهاية مشرفة لنزاع تخوضه حركة طالبان، نزاع لا يمكن ولن يتم الانتصار به في ميدان المعركة. ان تسوية متفاوض عليها مع الحكومة الافغانية هي السبيل الوحيد لإنهاء المعارك”.

واعتبر كيري ان اتفاق السلام الذي أبرم الشهر الماضي بين زعيم الحرب السابق قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الاسلامي، وحكومة كابول يشكل “نموذجاً لما يمكن القيام به”.

وأضاف “الرسالة الى طالبان هي التالية: خذوا علماً بذلك”.

وأضاف كيري ان اتفاق السلام سيحقق بالواقع هدف طالبان بدفع القوات الاجنبية الى مغادرة افغانستان، بعد 15 عاماً على تدخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للإطاحة بنظام طالبان من السلطة.

وقال “ان تسوية سياسية متفاوض عليها مع الحكومة الافغانية، هي السبيل الوحيد لإنهاء القتال وضمان استقرار دائم وتحقيق انسحاب كامل للقوات العسكرية الاجنبية الذي هو هدفهم”.

وتابع كيري “هدفهم بتخليص افغانستان من القوات الخارجية لن يتحقق عبر مواصلة التمرد، وانما فقط من خلال السلام”.