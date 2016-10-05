وزير الخارجية: وفد الجنائية الدولية يصل فلسطين السبت

رام الله - الأناضول – قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن وفد محكمة الجنايات الدولية يصل فلسطين السبت المقبل، للقاء المسؤولين الفلسطينيين وإطلاعهم على صورة ما يقوم به مكتب المدعية العامة حول الفحوصات الأولية بالتحقيق في الملفات التي قدمتها فلسطين للمحكمة.

وأضاف المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي :” وفد المحكمة الجنائية الدولية سيصل فلسطين يوم السبت المقبل وسيعقد على مدار يومين عددا من اللقاءات أبرزها مع اللجنة الوطنية المختصة بالجنائية الدولية، وعدد من الخبراء القانونيين”.

ومضى:” الوفد يلتقي المسؤولين الفلسطينيين لإطلاعهم على صورة ما يقوم به مكتب المدعية العامة حول الفحوصات الأولية بالتحقيق في الملفات التي قدمتها فلسطين للمحكمة”.

وكانت المدعية العامة للمحكمة للجنائية الدولية أطلقت دراسة أولية لحالة الأراضي الفلسطينية في 26 يناير 2015 وذلك عقب إيداع فلسطين لصك الانضمام للمحكمة بتاريخ الثاني من الشهر ذاته.

وقدمت السلطة الفلسطينية للمحكمة ملفات مفصلة حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وجريمة حرق عائلة دوابشة في بلدة دوما قرب نابلس، على يد مستوطنين.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي وفدا من المحكمة من الوصول لفلسطين والاستماع لشهادات فلسطينية، مما دفع بوفد المحكمة لقاء مسؤولين فلسطينيين في العاصمة الاردنية عمان.