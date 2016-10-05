الكرملين يأسف لاستغلال روسيا في حملة الانتخابات الأمريكية

موسكو - رويترز – قال الكرملين الأربعاء، إنه يشعر بالأسف لأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين أصبحا جزءاً لا يتجزأ على حد تعبيره، من حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية وإنه ضاق ذرعاً بإظهار موسكو دائماً في صورة سلبية.

وجاءت التصريحات بعدما قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قبل يوم إن روسيا خرقت اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا وإن بوتين لا يحترم الزعماء الأمريكيين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، “نود بالطبع أن يرد ذكر بلدنا بصورة إيجابية فحسب لكننا نأسف لأن الورقة الروسية وذكر رئيسنا أصبحا عملياً جزءاً لا يتجزأ من حملة الانتخابات الأمريكية.”