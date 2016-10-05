شتاينماير: نتوقع أن تنفذ الحكومة الأفغانية التزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان

بروكسل - د ب أ- صاغت ألمانيا شروطاً واضحة من أجل مواصلة تقديم مساعداتها لأفغانستان، خلال انعقاد مؤتمر الدول المانحة لأفغانستان الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الاتحادي الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم في بروكسل، أن هناك توقعاً بأن تنفذ الحكومة الأفغانية في كابول التزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وشدد شتاينماير أيضاً على ضرورة أن تظهر القيادة الأفغانية المزيد من الوحدة والتعاون في قضايا الهجرة.

وأكد أن ألمانيا وحدها تعتزم توفير نحو 400 مليون يورو لإعادة إعمار أفغانستان خلال العام القادم.

وبحسب الجيش الألماني، فإنه سوف يواصل المشاركة في تدريب القوات الأفغانية.