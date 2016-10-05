المرشح الرئاسي الفرنسي المحتمل ماكرون يدافع عن مسيرته السياسية

باريس - د ب أ – دافع وزير الاقتصادي الفرنسي السابق الرمز السياسي المثير للانقسام إيمانويل ماكرون، عن مسيرته السياسية الأربعاء وذلك رداً على الانتقادات الموجهة له.

استقال ماكرون في آب/أغسطس الماضي من حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند، منوهاً برغبته في ” الاضطلاع بالمسؤولية ” وبدء مرحلة جديدة من مسيرته السياسية.

وأطلق ماكرون (38 عاماً) الذي اعتبر لفترة طويلة معضداً من أولاند، حركته السياسية الخاصة في وقت سابق من العام الجاري وانتشرت شائعات حول احتمال ترشحه للرئاسة .

ولكن السياسيين المحافظين انتقدوا ماكرون بسبب تنكره لأولاند على حد قولهم . ورد الأربعاء خلال حوار مع إذاعة (آر تي إل)، قائلاً إن ” الولاء هو إخلاص لقيم المرء وبلاده وأنصاره “.

كما أنه سعى لنفي حصوله على أي تميز من أولاند ، قائلاً إنه بينما كان يدعم أولاند في عام 2011 لم ” يبن مشواره السياسي على مدار ثلاثين عاماً في ظل شخص ما “.

عقد ماكرون مؤتمراً في ستراسبورج مساء الثلاثاء، وهو ثاني أكبر حدث في حركته السياسية المسماة ” إلى الأمام “.

وفي حين يرفض التعليق على احتمال ترشحه للرئاسة ، ويصف الحركة بأنها ليست يمينية أو يسارية، وانتقد ماكرون المرشحين الرئاسيين المتصدرين للسباق نيكولا ساركوزي وآلان جوبيه خلال المؤتمر.