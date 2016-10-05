رئيس الحكومة اللبنانية: البلاد تمر بأصعب مرحلة في تاريخها

بيروت - الأناضول – قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، إن بلاده تمر بـ “أصعب” مرحلة في تاريخها”، داعياً الى “المعالجة الفورية للأمور قبل أن يأتي الأسوأ”.

وأضاف سلام في كلمة، الأربعاء، خلال حفل إطلاق “نهوض لبنان نحو دولة النماء” في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت: “يجب علينا الذهاب اليوم قبل الغد لانتخاب رئيس للجمهورية”، معتبراً أنه بانتخاب الرئيس “نعيد التوازن ونحدث صدمة إيجابية لأننا أمام مصير وطن ينادينا”.

وتابع سلام: “رغم كل الظروف، لبنان يملك نظاماً مصرفياً قوياً يحقق نسبة نمو متقدمة، ويتمتع أيضاً باستقرار أمني بفضل جيشه”.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، أخفق البرلمان اللبناني، للمرة الـ 45 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، ما جعل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يقرر تحديد 31 أكتوبر/تشرين أول الجاري، موعداً لانعقاد جلسة جديدة للمجلس.

ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو/ أيار 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

كما أدت الأزمة السياسية في البلاد إلى تعليق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسات طاولة الحوار الوطني، التي كانت قد بدأت اجتماعاتها الدورية منتصف أيلول/سبتمبر 2015، وكذلك عدم اجتماع الحكومة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب رفض التيار الوطني الحر (من قوى 8 آذار الموالية للنظام السوري) المشاركة بجلسات الحكومة وطاولة الحوار.