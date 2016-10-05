ارتفاع قتلى تنظيم “الدولة” في اشتباكات مع قوات تركية وغارات دولية بحلب إلى 23

أنقرة - الأناضول – ارتفعت حصيلة قتلى تنظيم الدولة الاسلامية في اشتباكات مع قوات تركية وغارات للتحالف الدولي، في محافظة حلب السورية، الأربعاء، إلى 23.

وذكرت مصادر عسكرية أن خمسة من عناصر التنظيم قُتلوا جراء شن قوات التحالف الدولي غارات جوية على قرى تركمان بارح وزيارة وأخترين وصوران، فيما تم تدمير ثلاثة أبنية تابعة للتنظيم، ليرتفع عدد قتلى التنظيم إلى 23.

وكانت المصادر أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 18 من عناصر التنظيم، ومقتل جندي تركي وجرح 3 آخرون، في اشتباكات جرت بين القوات التركية وعناصر التنظيم الإرهابي الذين حاولوا التسلل إلى قرية زيارة (شرق بلدة الراعي)، التي سيطرت عليها قوات الجيش السوري الحر مؤخراً، في محافظة حلب السورية، ضمن إطار عملية درع الفرات التي دخلت يومها الـ 43.

وأفادت المصادر أنّ مجموعة مكونة من قوات المهام الخاصة في الجيش السوري الحر مدعومة بغطاء جوي، بسطت سيطرتها على قرى تركمان بارح، وبوزتابه، وكوكبا، والحردانة جنوب غربي بلدة الراعي.

وأضافت أنّ الاشتباكات التي جرت خلال اليوم الأخير، أسفرت عن مقتل عنصرين من الجيش السوري الحر وجرح 17 آخرين، مشيرةً الى أنّ قوات المعارضة سيطرت منذ بدء عملية درع الفرات على مساحة 980 كيلو متر مربع، تضمّ 115 حي سكني.

وأشارت المصادر إلى أنّ القوات التركية استهدفت حتى اليوم ألفاً و875 موقعاً للتنظيم عبر ألف و552 قذيفة دبابة، و7 آلاف و100 قذيفة مدفعية، فيما تمّ تفكيك 28 لغماً و10 متفجرات مصنوعة يدوياً.

كما أطلقت القوات التركية الثلاثاء 221 قذيفة مدفعية، و40 قذيفة راجمة و14 قذيفة دبابة على 75 موقعاً للتنظيم، بعد رصد من قِبل طائرات استكشاف من دون طيّار، أسفر عن تدمير عربتين للتنظيم الإرهابي إضافة إلى منصات أسلحة ومخابئ.

وفيما يخص الغارات الجوية، استهدفت مقاتلات تركية الثلاثاء 6 مواقع للتنظيم في قرى أختارين ورسم الورد، ودابق وقبطان، أدى إلى تدمير عدد من المباني التي كان يستخدمها التنظيم كمقر لقيادة عملياته العسكرية ومقر للاجتماعات

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.