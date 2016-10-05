ميركل: إغلاق طريق البلقان لم يحل مشكلة اللاجئين

برلين - د ب أ – انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً، إغلاق طريق البلقان، وقالت في تصريحات خاصة لصحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الخميس، إنه على الرغم من أن هذا الإجراء أسفر “عن تراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا خلال الأسابيع السابقة لدخول اتفاق اللجوء الأوروبي-التركي حيز التنفيذ- إلا أنه أدى إلى وصول 45 ألف لاجئ في اليونان”.

وأضافت ميركل أن ذلك يظهر أن اتفاق اللجوء الأوروبي-التركي وحده يسفر عن تحقيق حل دائم للأزمة.

وأكدت المستشارة أن موقفها الأساسي في سياسة اللجوء لم يتغير، موضحة أن تصريحها بأنه تم ارتكاب خطأ، كانت تشير بها “إلى النهج الكامل لسياسة اللجوء والهجرة والأوروبية”.

وأعلنت ميركل تكثيف التزامها في أفريقيا، مشيرة إلى أنها “مقتنعة بأن أمننا وحياتنا في سلام، وتطورنا الدائم مرتبط مع ظروف حياة الأشخاص الذين يعيشون بعيداً تماماً عنا”.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن بلادها ظلت راضية لفترة طويلة بأنه لم يأت إليها لاجئون- ولابد الآن من مواجهة المشكلة، وقالت: “لا أصدق أنه يمكننا إخفاء هذه المشكلة مجددا من خلال أقصى درجات التجاهل ومن خلال الابتعاد والانعزال”.