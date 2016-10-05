مقتل 5 عراقيين في 3 تفجيرات ببغداد وتكريت

العراق - الأناضول – قتل 5 أشخاص الأربعاء، في 3 تفجيرات بعبوات ناسفة وقعت في العاصمة العراقية بغداد ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال العقيد في شرطة العاصمة سالم النعمان، “إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية للحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) في قضاء أبو غريب غربي بغداد”.

وأضاف النعمان، أن “الانفجار أسفر عن مقتل مقاتل في الحشد وإصابة 4 آخرين بجروح”.

وفي حادث منفصل، قتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة على مقربة من سوق شعبي في منطقة المدائن جنوبي بغداد، بحسب النعمان.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، تتهم الحكومة المركزية تنظيم “الدولة الاسلامية” بتنفيذها عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة، ما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وفي محافظة صلاح الدين (شمال)، قتل خبير متفجرات وأصيب ضابط برتبة ملازم أول بانفجار عبوة ناسفة كانا يحاولان تفكيكها غربي مدينة تكريت.

وأفاد النقيب بالشرطة العراقية غزاون الجبوري، أن “عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة في الطريق العام بحي الديوم غرب تكريت ولدى ضبطها من قبل السلطات تم توجيه خبير للمتفجرات إلى المنطقة برفقة ضابط برتبة ملازم أول”.

وأضاف الجبوري أن “محاولة التفكيك باءت بالفشل ما أسفر عن مقتل الخبير وإصابة الضابط بجروح”.