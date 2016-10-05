 الرئيسان المصري والسوداني يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين

القاهرة - د ب أ – وقع الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير الأربعاء، عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم، أن الرئيسين السيسي والبشير وقعا وثيقة شراكة استراتيجية شاملة ، كما وقعا على المحضر الختامي للدورة الأولى على المستوى الرئاسي للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان.

وكان الرئيس السوداني وصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، قادماً من الخرطوم حيث يرأس وفد بلاده في فعاليات اللجنة العليا المصرية السودانية التي تعقد لأول مرة برئاسة الرئيسين .

وتشهد اللجنة التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين مصر والسودان في شتى المجالات .