مقتل 16 شخصاً في انهيارات أرضية بجنوب شرق الصين

بكين - د ب أ – ذكرت وسائل إعلام رسمية الاربعاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 16 شخصاً جراء انهيارين أرضيين وقعا جنوب شرق الصين، الاسبوع الماضي، في أعقاب إعصار “ميجي”.

وقالت شبكة “تشاينا نيوز سيرفس″ إنه تم تأكيد مقتل عشرة أشخاص الليلة الماضية في قرية “سوكون” بإقليم تشجيانج، حيث كان عمال الاغاثة يقومون بعملية بحث.

وما زال 17 شخصاً آخرين مفقودين، منذ أكثر من أسبوع إثر طمر 20 منزلاً في مقاطعة “سويشانج”، أسفل الصخور والانقاض على عمق 15 متراً.

وكانت شبكة “تشاينا نيوز سيرفس″ قد ذكرت يوم السبت الماضي، أنه تم التأكد من أن ستة أشخاص مفقودين، لقوا حتفهم في مقاطعة “وينشانج” المجاورة.

واستخرج عمال الاغاثة الجثة السادسة والاخيرة من انهيار أرضي ناجم عن فيضانات في قرية ” باوفينج”، طبقاً لوكالة الانباء الرسمية، نقلاً عن المدونة الرسمية لمدينة “وينتشو”.