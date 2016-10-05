الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

القاهرة - رويترز – قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إن التنظيم أعلن الأربعاء مسؤوليته عن الانفجار الذي أسفر عن مقتل جندي أمريكي في أفغانستان الثلاثاء.

وذكر بيان للجيش الأمريكي الثلاثاء، أن الجندي قتل عندما انفجرت قنبلة بدائية الصنع في إقليم ننكرهار أثناء تنفيذ عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن وكالة أعماق أضافت أن التفجير أسفر كذلك عن مقتل ثلاثة جنود أفغان.

وجذب تنظيم الدولة الإسلامية المئات وربما الآلاف من المقاتلين في أفغانستان وباكستان للانضمام إليه. ويسيطر التنظيم على مساحة من الأراضي في إقليم ننكرهار لكنه غير قادر على توسيع نفوذه في أفغانستان خارج عدد من المناطق.