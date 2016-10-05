اشتراكية ألمانية بارزة تطالب بحق دائم للنواب الألمان في زيارة قاعدة “أنجرليك” بتركيا

برلين - د ب أ – طالبت سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، بتوفير حق دائم للنواب الألمان في زيارة قاعدة “أنجرليك” الجوية بتركيا التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقالت كريستينا لابمبرشت، المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية لكتلة الحزب الاشتراكي في “بوندستاج” الأربعاء: “لابد أن يكون ذلك شرطاً ملزماً لتمديد تفويض البرلمان الألماني (للاستعانة بالجيش الألماني هناك)”.

ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن زيارة وفد مكون من سبعة برلمانيين بلجنة الدفاع بالبرلمان الألماني للجنود الألمان المتمركزين في قاعدة “أنجرليك” اليوم تعد إشارة جيدة.

وكان نواب من البرلمان الألماني وصلوا اليوم إلى القاعدة الجوية بتركيا بعد أربعة أشهر من حظر زيارتهم لها.

ويعتزم الوفد البرلماني التحدث مع الجنود الألمان المتمركزين بالقاعدة وكذلك مع قادة القوات التركية والأمريكية هناك.

وكانت الحكومة التركية رفضت السماح بهذه الزيارة لشهور طويلة بسبب إصدار البرلمان الألماني لقرار يصنف المذابح، التي ارتكبت بحق الأرمن إبان عهد العهد العثماني على أنها “إبادة جماعية”.

ولم تلغ الحكومة التركية حظرها على زيارة النواب الألمان، إلا بعدما أعلنت الحكومة الألمانية أن قرار البرلمان بهذا الشأن غير ملزم من الناحية القانونية.

ويتمركز في القاعدة التابعة لحلف الأطلسي 250 جندياً ألمانياً وست طائرات استطلاع وطائرة إعادة تزويد بالوقود. ويشاركون هناك في قصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق.