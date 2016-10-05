ألمانيا: لا توجد مقترحات بفرض عقوبات على روسيا لدورها في سوريا

برلين- رويترز – قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه لا توجد مقترحات دولية بفرض عقوبات على روسيا لدورها في سوريا وذلك قبل قليل من اجتماع مسؤولين، من عدد من الدول الغربية في برلين لبحث الأزمة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، لدى سؤاله عن احتمال فرض عقوبات خلال مؤتمر صحافي تعقده الحكومة دورياً “في الوقت الحالي لا أعرف أحداً سواء في برلين أو أي مكان آخر لديه مقترحات من هذا النوع.”

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، في وقت لاحق في برلين لمحاولة التوصل إلى سبل لحل الصراع في سوريا.