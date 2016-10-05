قطر: قانون “جاستا” سابقة خطيرة في العلاقات الدولية

الأناضول- انتقدت قطر قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الأمريكي أو المعروف اختصارًا بـ”جاستا”، والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، بمقاضاة السعودية، واعتبرته “انتهاكًا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية”.

جاء هذا خلال الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء القطري الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وترأسه الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وعقب الاجتماع قال أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: “إن إقرار قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل انتهاكًا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة”.

وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أبطل الكونغرس الأمريكي، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

ويعرف القانون بـ”العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أو ما بات يطلق عليه في الأوساط الأمريكية بقانون “11 سبتمبر”، أو قانون “جاستا”، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحه في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما “الفيتو” ضده.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.