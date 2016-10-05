السعودية: إصابة يمني جراء سقوط مقذوفات حوثية على محافظة الطوال

الرياض- د ب أ- أعلن مسؤول سعودي الإربعاء إصابة شخص يمني جراء سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية على محافظة الطوال الواقعة جنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني إن “فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية بمحافظة الطوال في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق من صباح اليوم”.

وأوضح القحطاني “نتج عن سقوط المقذوفات إصابة شخص من الجنسية اليمنية”، مشيرا إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تنفذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أعلن الجمعة الماضي مقتل أحد الجنود السعوديين المرابطين على الحدود مع اليمن نتيجة إصابته بطلق ناري أطلقه جماعة الحوثي.