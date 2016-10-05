مقاتلات إسرائيلية تشن عدة غارات على قطاع غزة

غزة- الأناضول- شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، مساء الأربعاء، عدة غارات على قطاع غزة، لم تسفر عن وقوع إصابات، بعد ساعات على سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على جنوب إسرائيل.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت عصر الأربعاء، مبنى يتبع للشرطة البحرية، التي تديرها حركة حماس، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأكد الشهود أن الصواريخ التي أطلقت على المبنى (كان خاليا)، تسببت بتدميره، وأحدثت ارتجاجات قوية في المكان، وأضرار في المباني المحيطة به.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقعا تابعا لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، يُعرف محليا باسم “القادسية”.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بحدوث أضرار في المباني المحيطة بالأهداف التي تعرضت للقصف.

كما شنت مقاتلات حربية غارتين على أراضٍ زراعية شرق مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان لوكالة الأناضول، أن القصف استهدف منطقة تُعرف محليا باسم “جبل الصوراني”.

ولم تسفر الغارات عن أي إصابات وفق المصادر الطبية.

وكان متحدث إسرائيلي قد أعلن قبيل ظهر الأربعاء، أن صاروخًا أُطلق من غزة، قد سقط على مدينة سديروت (جنوب)، المحاذية للقطاع، ما أسفر عن إصابة مواطنة بالهلع، فضلاً عن وقوع أضرار مادية.