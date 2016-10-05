روسيا ترسل سفينتين حربيتين إلى المتوسط مع تزايد التوتر حول سوريا

موسكو- أ ف ب- اعلنت روسيا الاربعاء انها ارسلت سفينتين حربيتين للانضمام إلى قواتها في المتوسط مع تزايد التوتر مع واشنطن حول سوريا.

ويأتي ذلك غداة إعلان موسكو انها نشرت أنظمة دفاع جوي من نوع اس-300 في طرطوس بشمال غرب سوريا، حيث تملك منشآت بحرية عسكرية.

والسفينتان “زيليوني دول” و”سيربوكوف” عادتا إلى المتوسط بعد انتشار سابق قبالة ساحل سوريا قامتا خلاله باطلاق صواريخ على اهداف في هذا البلد في 19 آب/ اغسطس.

وقال متحدث روسي باسم اسطول البحر الاسود لوكالات أنباء إن السفينتين غادرتا ميناء القرم الثلاثاء في اطار “تناوب مخطط له” للقوات البحرية الروسية في المنطقة.

وكانت روسيا اعلنت الشهر الماضي انها سترسل ايضا حاملة طائرات الى المنطقة في اطار حملة الضربات الجوية التي تشنها في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

وهذه الخطوة تاتي فيما علقت واشنطن المحادثات حول احياء وقف إطلاق النار بسبب دعم موسكو للنظام السوري.

وواجهت موسكو اتهامات بقصف الاحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، بكثافة ضمن مساندتها للهجوم الذي تشنه قوات النظام حاليا لاستعادة ثاني اكبر مدن سوريا.