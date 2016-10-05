مصادر يمنية: مقاتلات التحالف تقصف مواقع عسكرية في صنعاء والحديدة

صنعاء- د ب أ- قصفت مقاتلات التحالف العربي الأربعاء مواقع عسكرية يمنية يسيطر عليها مسلحو الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية يمنية لوكالة الأنباء الألمانية، إن نحو ثماني غارات جوية استهدفت جبل نقم شرق صنعاء، وقاعدة الديلمي العسكرية شمال العاصمة.

وسمع دوي انفجارات عنيفة، في حين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وحتى الآن، ما تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

وفي محافظة الحديدة / 226 كم غرب صنعاء/، ذكرت مصادر أخرى، أن مقاتلات التحالف قصفت بثلاث غارات جوية موقع الرادارات التابع للقاعدة البحرية، بمنطقة الكثيب.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، عملياتها العسكرية في اليمن ضد مسلحي الحوثي وصالح، منذ أكثر من عام ونصف لاسترجاع “شرعية البلاد”، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.