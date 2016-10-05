هاني شاكر: لم أجر عمليات تجميل… ولهذا ابتعدت عن كرة القدم

القاهرة ـ نفى الفنان المصري هاني شاكر كل ما قيل بشأن إجرائه عملية تجميل للحفاظ على شبابه، وعبر عن غضبه من مروجي هذه الشائعة.

هاني شاكر تحدث عن هذه الشائعة وقال: “لم يحدث ذلك أبداً، ولا يمكن أن يصدق أحد من جمهوري أنني قد أخضع لهذا النوع من العمليات، كما لا أتّبع أسلوباً محدداً للحفاظ على نضارة بشرتي أو شبابي، باستثناء ابتعادي عن كل ما هو مضر مثل التدخين، وحرصي على تناول الأطعمة المفيدة للجسم والبشرة، وممارسة رياضة المشي، والنوم الجيد… فكلها أمور تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتطيل عمر الشباب سواء للرجل أو المرأة، هذا بالإضافة إلى شعوري الدائم بالرضا عن النفس والذي ينعكس على الشكل الخارجي”.

الفنان المصري أشار في حوار له مع مجلة “لها” إلى أنه كان يحرص دائما في أوقات فراغه على ممارسة كرة القدم ولكنه ابتعد عنها مؤخرًأ بسبب تعرضه لخشونة في الركبة، وقال إنه يحب القراءة كثيرًا، ويستمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم الأوروبية.