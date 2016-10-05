معجبة خليجية تتحرش بممثل كويتي أمام زوجته

الكويت ـ كشف الممثّل الكويتي عبد الله بوشهري، عن تعرض لحادثة تحرّش إحدى المعجبات الخليجيات به خلال تواجده في مطعم فلسطيني، وكان يتناول الغداء مع زوجته.

وروى بوشهري الذي يقطن مؤخّراً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمقطع فيديو، تفاصيل الحادث حيث قال إنّ الشابة رحّبت به بالقول: “أهلاً حبيبي”، ما أوقعه في صدمة وحيرةٍ من أمره أمام زوجته، ما إذا كان يعرف الفتاة أم أنّها معجبة تريد التودّد إليه، وكان في هذه الأثناء يريد أن يُخفف من وطأة غضب زوجته.

وتابع عبد الله بسرد الحكاية، حيث تحدّث إلى زوجته وطلب منها ألّا تسيء الظن، كما تفاجأ بطلب الفتاة بأن تقول له “أحبك” في العلن، فما كان منه إلّا أن لقّنها درساً قائلاً “لو ما تريدين تحترميني.. احترمي زوجتي”.